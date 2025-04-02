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Трансляция матча «Атлетико» — «Барселона» на «Матч ТВ» отложена из-за овертайма в игре КХЛ

Трансляция матча «Атлетико» — «Барселона» на «Матч ТВ» отложена из-за овертайма в игре КХЛ
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Трансляция второго полуфинального матча Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной» на «Матч ТВ» перенесена из-за наложения на хоккейный поединок между СКА и «Динамо» в КХЛ. На момент написания новости счёт в матче 4:4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Овертайм 2
4 : 4
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)    

Команды встречаются в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в рамках четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Трансляция футбольного матча «Атлетико» — «Барселона» перенесена на один из тематических каналов. Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.

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