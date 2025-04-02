Трансляция матча «Атлетико» — «Барселона» на «Матч ТВ» отложена из-за овертайма в игре КХЛ

Трансляция второго полуфинального матча Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной» на «Матч ТВ» перенесена из-за наложения на хоккейный поединок между СКА и «Динамо» в КХЛ. На момент написания новости счёт в матче 4:4.

Команды встречаются в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в рамках четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Трансляция футбольного матча «Атлетико» — «Барселона» перенесена на один из тематических каналов. Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.