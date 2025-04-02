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«Очень воодушевило». Игрок «Краснодара» Черников — о возможном возвращении в еврокубки

«Очень воодушевило». Игрок «Краснодара» Черников — о возможном возвращении в еврокубки
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о возможном возвращении российских клубов к участию в международных соревнованиях, начиная со следующего сезона.

— Несколько дней назад наткнулся на новость: Инфантино начал операцию по возвращению России в мировой футбол. Это очень воодушевило. Как будто просыпаешься утром, а в телефоне — поздравления с днём рождения.

— Есть ощущение, что в отсутствие международных матчей пропадают лучшие годы карьеры?
— Конечно, европейские турниры, игры с топовыми клубами и сборными — высокий уровень. Хотел бы это испытать. Но я спортсмен, хочу побеждать и в такой ситуации, как сейчас, стать чемпионом России и обладателем Кубка. Я всегда мотивирован, — приводит слова Черникова Sport24.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Черникову 25 лет, он является выпускником академии «Краснодара». Александр выступает на позиции опорного и центрального полузащитника, в этом сезоне россиянин провёл 28 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах, забил два гола и отметился двумя результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Черникова в € 6 млн.

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