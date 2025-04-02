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Артета — о возвращении Саки: мы увидели, как сильно его любят болельщики

Артета — о возвращении Саки: мы увидели, как сильно его любят болельщики
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал первый гол вингера клуба Букайо Саки, который вернулся после травмы задней поверхности бедра, полученной в конце декабря. Футболист отметился забитым мячом в ворота «Фулхэма» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Мерино – 37'     2:0 Сака – 73'     2:1 Мунис – 90+4'    

«Я думаю, это прекрасный момент, чтобы увидеть, как сильно наши болельщики любят, уважают и восхищаются Букайо. Его игра не является сюрпризом ни для кого из нас, и я думаю, что лучшим примером является его реакция. Что он делает сразу после забитого гола? Он подходит и говорит спасибо за всю тяжёлую работу, которую проделали физиотерапевты и все, кто участвовал в восстановлении, чтобы он был в том состоянии, в котором он находится. Я думаю, что он поднял энергию на стадионе, и здорово, что он вернулся», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

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