Артета — о возвращении Саки: мы увидели, как сильно его любят болельщики

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал первый гол вингера клуба Букайо Саки, который вернулся после травмы задней поверхности бедра, полученной в конце декабря. Футболист отметился забитым мячом в ворота «Фулхэма» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Я думаю, это прекрасный момент, чтобы увидеть, как сильно наши болельщики любят, уважают и восхищаются Букайо. Его игра не является сюрпризом ни для кого из нас, и я думаю, что лучшим примером является его реакция. Что он делает сразу после забитого гола? Он подходит и говорит спасибо за всю тяжёлую работу, которую проделали физиотерапевты и все, кто участвовал в восстановлении, чтобы он был в том состоянии, в котором он находится. Я думаю, что он поднял энергию на стадионе, и здорово, что он вернулся», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.