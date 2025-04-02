«Атлетико» — «Барселона»: Торрес открыл счёт на 27-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес открыл счёт в матче. Футболист а рывке ушёл от защитника и аккуратно протолкнул мяч мимо вратаря «Атлетико» Муссо.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.