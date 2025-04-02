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«Атлетико» — «Барселона»: Торрес открыл счёт на 27-й минуте

«Атлетико» — «Барселона»: Торрес открыл счёт на 27-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мунуэра Монтеро. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
1-й тайм
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 27'    

На 27-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес открыл счёт в матче. Футболист а рывке ушёл от защитника и аккуратно протолкнул мяч мимо вратаря «Атлетико» Муссо.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.

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