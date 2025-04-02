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Штутгарт — РБ Лейпциг, результат матча 2 апреля 2025, счет 3:1, Кубок Германии 2024-2025

«Штутгарт» победил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Кубка Германии
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Завершился матч 1/2 финала Кубка Германии, в котором «Штутгарт» встречался с «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Свеном Яблонским из Бремена. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Кубок Германии . 1/2 финала
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Штиллер – 5'     2:0 Вольтемаде – 57'     2:1 Шешко – 62'     3:1 Левелинг – 73'    

Уже на пятой минуте опорный полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер открыл счёт в матче. На 57-й минуте атакующий полузащитник Ник Вольтемаде удвоил преимущество своей команды. На 62-й минуте форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко отыграл один мяч. На 73-й минуте вингер «Штутгарта» Джейми Левелинг забил третий мяч своей команды.

Финальный матч Кубка Германии состоится 24 мая. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В нём «Штутгарт» встретится с клубом «Арминия» из третьей немецкой лиги. Действующим обладателем трофея является леверкузенский «Байер», победивший в прошлогоднем финале «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0.

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