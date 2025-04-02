«Штутгарт» победил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Кубка Германии

Завершился матч 1/2 финала Кубка Германии, в котором «Штутгарт» встречался с «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Свеном Яблонским из Бремена. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Уже на пятой минуте опорный полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер открыл счёт в матче. На 57-й минуте атакующий полузащитник Ник Вольтемаде удвоил преимущество своей команды. На 62-й минуте форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко отыграл один мяч. На 73-й минуте вингер «Штутгарта» Джейми Левелинг забил третий мяч своей команды.

Финальный матч Кубка Германии состоится 24 мая. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В нём «Штутгарт» встретится с клубом «Арминия» из третьей немецкой лиги. Действующим обладателем трофея является леверкузенский «Байер», победивший в прошлогоднем финале «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0.