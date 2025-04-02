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«Милан» — «Интер»: Тэмми Абрахам открыл счёт на 47-й минуте

«Милан» — «Интер»: Тэмми Абрахам открыл счёт на 47-й минуте
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В эти минуты проходит первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором встречаются «Милан» и «Интер». Команды играют на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Абрахам – 47'     1:1 Чалханоглу – 67'    

На 47-й минуте английский нападающий «Милана» Тэмми Абрахам открыл счёт в матче.

Ответный матч 1/2 финала турнира между этими командами состоится 23 апреля. Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». Он же является самым титулованным клубом в истории турнира.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Сержиу Консейсау набрала 47 очков за 31 матч. «Интер» заработал 67 очков после 31 игры и располагается на первой строчке.

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