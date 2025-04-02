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Валерий Газзаев оценил перспективы 18-летнего игрока «Динамо» Окишора

Валерий Газзаев оценил перспективы 18-летнего игрока «Динамо» Окишора
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о перспективах 18-летнего полузащитника бело-голубых Виктора Окишора, отличившегося в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1).

«Видно, что Окишор, забивший в матче с «Оренбургом», это молодой и талантливый футболист. У него есть хорошие качества и данные. Если он будет работать, то может вырасти в настоящего мастера», — приводит слова Газзаева Metaratings.

В нынешнем сезоне Окишор сыграл за «Динамо» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 500 тыс.

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