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Брайтон — Астон Вилла, результат матча 2 апреля 2025, счет 0:3, АПЛ 2024-2025

Голы Рашфорда и Асенсио принесли «Астон Вилле» победу над «Брайтоном» в 30-м туре АПЛ
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Завершился матч 30-го тура английской Премьер-Лиги между «Брайтоном» и «Астон Виллой». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон-энд-Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Стюарт Атвелл. Игра завершилась победой «Астон Виллы» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Рашфорд – 51'     0:2 Асенсио – 78'     0:3 Мален – 90+10'    

Первый гол в матче записал на свой счёт арендованный у «Манчестер Юнайтед» форвард «Астон Виллы» Маркус Рашфорд. Англичанин отличился на 51-й минуте. На 78-й минуте испанец Марко Асенсио удвоил преимущество бирмингемской команды. На 90+10-й минуте нападающий Дониэлл Мален довёл счёт до крупного с передачи Асенсио.

«Астон Вилла» с 48 очками в 30 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», в свою очередь, опустился на восьмую строчку, у команды 47 набранных очков.

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