Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Грилиша помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер» в матче 30-го тура АПЛ

Гол Грилиша помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер» в матче 30-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Грилиш – 2'     2:0 Мармуш – 29'    

Первый гол в матче был забит уже на второй минуте. Его автором стал нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш. На 29-й минуте полузащитник Омар Мармуш удвоил преимущество «горожан».

На данный момент «Манчестер Сити» имеет в своём активе 51 очко. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» с 17 очками находится на 19-й строчке.

Материалы по теме
Джек Грилиш впервые за 16 месяцев забил в матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android