Гол Грилиша помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер» в матче 30-го тура АПЛ

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит уже на второй минуте. Его автором стал нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш. На 29-й минуте полузащитник Омар Мармуш удвоил преимущество «горожан».

На данный момент «Манчестер Сити» имеет в своём активе 51 очко. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» с 17 очками находится на 19-й строчке.