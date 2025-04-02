Гол Грилиша помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер» в матче 30-го тура АПЛ
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Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Грилиш – 2' 2:0 Мармуш – 29'
Первый гол в матче был забит уже на второй минуте. Его автором стал нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш. На 29-й минуте полузащитник Омар Мармуш удвоил преимущество «горожан».
На данный момент «Манчестер Сити» имеет в своём активе 51 очко. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» с 17 очками находится на 19-й строчке.
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