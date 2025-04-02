«Реймс» вышел в финал Кубка Франции, не без труда обыграв «Канн»
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Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Канн» и «Реймс». Игра проходила на стадионе «Пьер де Кубертен» в Каннах (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1 и вышли в финал турнира.
Кубок Франции . 1/2 финала
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Канн
Канны
Окончен
1 : 2
Реймс
Реймс
0:1 1:1 Ндойе – 52' 1:2 Теума – 58'
Первый гол в матче был забит на 14-й минуте. Отличился нигерийский нападающий «Реймса» Хафиз Ибрахим. На 52-й минуте сенегальский полузащитник «Канна» Шейк Ндойе сравнял счёт. Спустя шесть минут Тедди Теума вновь вывел гостей вперёд.
В финале Кубка Франции «Реймс» встретится с «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 24 мая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
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