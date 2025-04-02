Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реймс» вышел в финал Кубка Франции, не без труда обыграв «Канн»

«Реймс» вышел в финал Кубка Франции, не без труда обыграв «Канн»
Комментарии

Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Канн» и «Реймс». Игра проходила на стадионе «Пьер де Кубертен» в Каннах (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1 и вышли в финал турнира.

Кубок Франции . 1/2 финала
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Канн
Канны
Окончен
1 : 2
Реймс
Реймс
0:1     1:1 Ндойе – 52'     1:2 Теума – 58'    

Первый гол в матче был забит на 14-й минуте. Отличился нигерийский нападающий «Реймса» Хафиз Ибрахим. На 52-й минуте сенегальский полузащитник «Канна» Шейк Ндойе сравнял счёт. Спустя шесть минут Тедди Теума вновь вывел гостей вперёд.

В финале Кубка Франции «Реймс» встретится с «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 24 мая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Материалы по теме
«ПСЖ» отыгрался с 0:2 в матче с «Дюнкерком» из второй лиги и вышел в финал Кубка Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android