«Реймс» вышел в финал Кубка Франции, не без труда обыграв «Канн»

Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Канн» и «Реймс». Игра проходила на стадионе «Пьер де Кубертен» в Каннах (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1 и вышли в финал турнира.

Первый гол в матче был забит на 14-й минуте. Отличился нигерийский нападающий «Реймса» Хафиз Ибрахим. На 52-й минуте сенегальский полузащитник «Канна» Шейк Ндойе сравнял счёт. Спустя шесть минут Тедди Теума вновь вывел гостей вперёд.

В финале Кубка Франции «Реймс» встретится с «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 24 мая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.