«Милан» — «Интер»: Чалханоглу забил ответный мяч на 67-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором встречаются «Милан» и «Интер». Команды играют на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 1:1.

На 67-й минуте турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу забил ответный мяч.

Ответный матч 1/2 финала турнира между этими командами состоится 23 апреля. Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». Он же является самым титулованным клубом в истории турнира.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Сержиу Консейсау набрала 47 очков за 31 матч. «Интер» заработал 67 очков после 31 игры и располагается на первой строчке.