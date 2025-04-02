«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в домашнем матче 30-го тура АПЛ
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Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Исак – 45+2' 1:1 Мбемо – 66' 2:1 Тонали – 74'
Счёт в матче был открыт на 45+2-й минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 66-й минуте Брайан Мбемо с пенальти сравнял счёт. На 74-й минуте Сандро Тонали вывел хозяев вперёд.
После 30 сыгранных матчей «Ньюкасл Юнайтед» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Брентфорд» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 41 очко.
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