«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в домашнем матче 30-го тура АПЛ

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 45+2-й минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 66-й минуте Брайан Мбемо с пенальти сравнял счёт. На 74-й минуте Сандро Тонали вывел хозяев вперёд.

После 30 сыгранных матчей «Ньюкасл Юнайтед» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Брентфорд» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 41 очко.