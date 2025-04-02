Стали известны оба финалиста Кубка Франции сезона-2024/2025

В финале Кубка Франции сезона-2024/2025 сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Встреча состоится 24 мая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

В полуфинале «ПСЖ» одержал волевую победу со счётом 4:2 над «Дюнкерком», выступающим в во Второй лиге Франции. Отметим, что к 45-й минуте парижане уступали со счётом 0:2.

В свою очередь, «Реймс» обыграл «Канн». Игра проходила на стадионе «Пьер де Кубертен» в Каннах (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1 и вышли в финал турнира.

Действующим обладателем Кубка является «Пари Сен-Жермен», в 15-й раз в своей истории завоевавший данный трофей, обыграв в финале «Лион» со счётом 2:1.