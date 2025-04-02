«Милан» и «Интер» не смогли выявить победителя в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Завершился первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Интер». Команды играли на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 47-й минуте английский нападающий «Милана» Тэмми Абрахам открыл счёт в матче. На 67-й минуте турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу забил ответный мяч.

Ответный матч 1/2 финала турнира между этими командами состоится 23 апреля. Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». Он же является самым титулованным клубом в истории турнира.