«Милан» и «Интер» не смогли выявить победителя в первом полуфинальном матче Кубка Италии
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Завершился первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Интер». Команды играли на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Абрахам – 47' 1:1 Чалханоглу – 67'
В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 47-й минуте английский нападающий «Милана» Тэмми Абрахам открыл счёт в матче. На 67-й минуте турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу забил ответный мяч.
Ответный матч 1/2 финала турнира между этими командами состоится 23 апреля. Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус». Он же является самым титулованным клубом в истории турнира.
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