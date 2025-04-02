«Ливерпуль» одержал минимальную победу в дерби с «Эвертоном» в 30-м туре АПЛ

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 73 очка за 30 матчей. «Эвертон» заработал 34 очка после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке. На втором месте находится лондонский «Арсенал», у которого 61 очко за 30 игр.