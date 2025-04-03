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Жозе Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» после поражения в Кубке Турции

Жозе Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» после поражения в Кубке Турции
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После финального свистка в матче 1/4 финала Кубка Турции, где «Фенербахче» уступил «Галатасараю» со счётом 1:2, между главными тренерами команд Жозе Моуринью и Оканом Буруком произошла стычка. Португальский специалист схватил за нос турецкого коллегу. После столкновения двух тренеров Окан Бурук упал на газон, схватившись за лицо.

Перед этим главный арбитр встречи Джихан Айдын показал четыре красные карточки футболистам — по две представителям каждой из команд. У «Галатасарая» были удалены полузащитники Барыш Йылмаз и Керем Демирбай, у «Фенербахче» — полузащитники Фред и Мерт Яндаш. Моуринью и его ассистенты — Сальваторе Фоти и Сандро Зуфич — также получили по красной карточке.

Победу и выход в полуфинал Кубка Турции «Галатасараю» принёс дубль нападающего Виктора Осимхена. Единственный гол «Фенербахче» в матче забил бывший полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски.

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