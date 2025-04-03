Эндрик: я должен использовать свои шансы, ведь в «Реале» собраны лучшие форварды мира
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Нападающий мадридского «Реала» Эндрик после своего забитого гола во втором матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (4:4, 5:4 по сумме двух матчей) высказался об использовании своих шансов в составе «сливочных».
Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 4
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16' 1:1 Эндрик – 30' 1:2 Алаба – 72' 1:3 Оярсабаль – 80' 2:3 Беллингем – 82' 3:3 Тчуамени – 86' 3:4 Оярсабаль – 90+3' 4:4 Рюдигер – 115'
«Я должен использовать свои шансы. Я знаю, как трудно играть, потому что в нашей команде есть четыре лучших нападающих мира: Беллингем, Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго. Это потрясающие футболисты, которые всегда хотят играть. Когда у меня появляется шанс, я отдаю всё ради команды, забивая и защищаясь. Я очень доволен своим голом и тем, что помог команде», — приводит слова Эндрика официальный сайт клуба.
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