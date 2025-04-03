Эндрик: я должен использовать свои шансы, ведь в «Реале» собраны лучшие форварды мира

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик после своего забитого гола во втором матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (4:4, 5:4 по сумме двух матчей) высказался об использовании своих шансов в составе «сливочных».

«Я должен использовать свои шансы. Я знаю, как трудно играть, потому что в нашей команде есть четыре лучших нападающих мира: Беллингем, Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго. Это потрясающие футболисты, которые всегда хотят играть. Когда у меня появляется шанс, я отдаю всё ради команды, забивая и защищаясь. Я очень доволен своим голом и тем, что помог команде», — приводит слова Эндрика официальный сайт клуба.