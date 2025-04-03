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Атлетико М — Барселона, результат матча 2 апреля 2025, счёт 0:1, Кубок Испании 2024-2025

«Барселона» минимально обыграла мадридский «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании
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Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтеро. «Барселона» одержала победу со счётом 1:0.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 27'    

Единственный гол в матче был забит на 27-й минуте, отличился нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.

В финальном матче «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт 26 апреля.

Турнирная сетка Кубка Испании
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