«Барселона» минимально обыграла мадридский «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтеро. «Барселона» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 27-й минуте, отличился нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.

В финальном матче «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт 26 апреля.