«Барселона» минимально обыграла мадридский «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании
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Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтеро. «Барселона» одержала победу со счётом 1:0.
Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 27'
Единственный гол в матче был забит на 27-й минуте, отличился нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
Напомним, первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» проходил на домашнем поле сине-гранатовых. Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.
В финальном матче «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт 26 апреля.
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