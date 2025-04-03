Определились финалисты Кубка Саудовской Аравии, клуб Бензема встретится с командой Начо

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Завершился второй полуфинальный матч Кубка короля Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Кадисия» и «Аль-Раед». Победу «Аль-Кадисии» принёс гол форварда Пьер-Эмерика Обамеянга на 90+2-й минуте, который оказался единственным в матче.

Таким образом, «Аль-Кадисия» стала вторым финалистом турнира. Ранее путёвку в финал заработал «Аль-Иттихад», в составе которого выступают вратарь Предраг Райкович, защитники Марио Митай, Данилу Перейра, полузащитники Н'Голо Канте, Фабиньо, Уссем Ауар и форварды Стивен Бергвейн, Мусса Диаби и Карим Бензема.

За «Аль-Кадисию», помимо Обамеянга, играют бывший вратарь сборной Бельгии Коэн Кастельс и экс-защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес. Финал Кубка Короля Саудовской Аравии пройдёт в пятницу, 9 мая. Действующим обладателем трофея остаётся «Аль-Хиляль».