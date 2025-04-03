Черников: где бы «Краснодар» ни участвовал, его регулярно недооценивают

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился мыслями о том, что «быков» зачастую не рассматривают в качестве серьёзных претендентов на титулы.

— Где бы «Краснодар» ни участвовал, его регулярно недооценивают и не считают претендентом на чемпионство, если судить по комментариям. Много людей, которые в нас не верят.

— Как сам думаешь, почему? Разве «Краснодар» не доказал, что к клубу пора относиться серьёзно?

— Возможно, сейчас не верят, потому что зимой у нас не было приобретений, а несколько футболистов ушли. Стараемся не обращать на это внимания. Цыплят по осени считают, — приводит слова Черникова Sport24.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» набрали 49 очков после 22 туров.

Черникову 25 лет, он является выпускником академии «Краснодара». Александр выступает на позиции опорного и центрального полузащитника, в этом сезоне россиянин провёл 28 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах, забил два гола и отметился двумя результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Черникова в € 6 млн.