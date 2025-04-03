Результаты матчей чемпионата Англии 2 апреля

В среду, 2 апреля, прошли шесть встреч в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 2 апреля:

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» — 1:1;

«Борнмут» — «Ипсвич Таун» — 1:2;

«Брайтон» — «Астон Вилла» — 0:3;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд» — 2:1;

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити» — 2:0;

«Ливерпуль» — «Эвертон» — 1:0.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 73 очка. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 57 очков. В топ-5 входят «Манчестер Сити», у которого 51 очко, и «Ньюкасл Юнайтед» с 50 очками. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (20), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 30 матчей.