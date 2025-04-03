«Реал» Мадрид и «Барселона» сыграют в финале Кубка Испании — 2024/2025

Определились все финалисты Кубка Испании сезона-2024/2025. Таким образом, в решающий матч соревнований вышел мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 21:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Это лишь восьмой раз, когда команды встречаются друг с другом в финальном матче Кубка Испании. Ранее после «эль класико» четыре раза трофей брал мадридский клуб, трижды сильнее были сине-гранатовые. Отметим, только финал «Барселона» — «Атлетик», который проходил девять раз, был более частым в рамках главного матча Кубка Испании, чем игра игра между «блауграной» и «сливочными».

Напомним, в двухматчевом полуфинале турнира «Реал» переиграл «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4), а «Барселона» была сильнее мадридского «Атлетико» (4:4, 1:0). Финальный «эль класико» пройдёт 26 апреля. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

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