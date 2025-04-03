Энцо Мареска рассказал, почему Коул Палмер не поехал в сборную Англии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска назвал причину, по который полузащитник команды Коул Палмер не смог присоединиться к сборной Англии во время международной паузы.

«Причина, по которой он не был в сборной, заключалась в том, что за день до матча с «Арсеналом» у него была мышечная проблема, которая не доставляла большого дискомфорта, но не позволила ему играть с «Арсеналом» и присоединиться к его национальной команды.

Мы всегда говорим, что играть за сборную – это лучший вариант для игрока, но в целом несколько выходных дней для Коула и для остальных – это хорошо», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

В этом сезоне полузащитник провёл в составе «Челси» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами.