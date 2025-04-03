Микель Артета высказался о травмах Габриэля и Юрриена Тимбера

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с травмами игроков клуба Габриэля Магальяйноса и Юрриена Тимбера, полученными в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1).

«Это два игрока относятся к тем, кто никогда не хочет покидать поле раньше времени. Габриэль почувствовал что-то в подколенном сухожилии, мы не знаем, насколько это сильно, и с Юрриеном тоже, он уже испытывал трудности в самом начале игры. Ему удалось продолжить, но в какой-то момент он не смог. У него что-то с коленом», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 61 очко за 30 матчей. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка.