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Микель Артета высказался о травмах Габриэля и Юрриена Тимбера

Микель Артета высказался о травмах Габриэля и Юрриена Тимбера
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с травмами игроков клуба Габриэля Магальяйноса и Юрриена Тимбера, полученными в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Мерино – 37'     2:0 Сака – 73'     2:1 Мунис – 90+4'    

«Это два игрока относятся к тем, кто никогда не хочет покидать поле раньше времени. Габриэль почувствовал что-то в подколенном сухожилии, мы не знаем, насколько это сильно, и с Юрриеном тоже, он уже испытывал трудности в самом начале игры. Ему удалось продолжить, но в какой-то момент он не смог. У него что-то с коленом», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 61 очко за 30 матчей. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка.

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