Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью не пришёл на пресс-конференцию после скандала с тренером «Галатасарая»

Моуринью не пришёл на пресс-конференцию после скандала с тренером «Галатасарая»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью не явился на пресс‑конференцию после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Турции с «Галатасараем», который завершился поражением «жёлтых канареек» со счётом 1:2. Об этом сообщает турецкий журналист Ферхат Кызылташ.

По информации источника, никто из ассистентов также не заменил Моуринью в ложе прессы.

Напомним, после окончания матча произошел инцидент между главными тренерами команд Жозе Моуринью и Оканом Буруком. Португальский тренер схватил за нос своего турецкого коллегу. В результате стычки Бурук упал на землю, держась за лицо.

Ранее главный арбитр встречи Джихан Айдын показал в общей сложности четыре красные карточки: по две футболистам каждой из команд. У «Галатасарая» были удалены полузащитники Барыш Йылмаз и Керем Демирбай, а у «Фенербахче» — Фред Родригес и Мерт Яндаш. Кроме того, Моуринью и его ассистенты — Сальваторе Фоти и Сандро Зуфич — также получили красные карточки.

Материалы по теме
Видео
Жозе Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» после поражения в Кубке Турции

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android