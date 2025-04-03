Моуринью не пришёл на пресс-конференцию после скандала с тренером «Галатасарая»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью не явился на пресс‑конференцию после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Турции с «Галатасараем», который завершился поражением «жёлтых канареек» со счётом 1:2. Об этом сообщает турецкий журналист Ферхат Кызылташ.

По информации источника, никто из ассистентов также не заменил Моуринью в ложе прессы.

Напомним, после окончания матча произошел инцидент между главными тренерами команд Жозе Моуринью и Оканом Буруком. Португальский тренер схватил за нос своего турецкого коллегу. В результате стычки Бурук упал на землю, держась за лицо.

Ранее главный арбитр встречи Джихан Айдын показал в общей сложности четыре красные карточки: по две футболистам каждой из команд. У «Галатасарая» были удалены полузащитники Барыш Йылмаз и Керем Демирбай, а у «Фенербахче» — Фред Родригес и Мерт Яндаш. Кроме того, Моуринью и его ассистенты — Сальваторе Фоти и Сандро Зуфич — также получили красные карточки.

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