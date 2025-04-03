Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Кубка Испании после поражения от «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении своей команды в домашнем ответном матче полуфинала Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной». Матч завершился со счётом 0:1.

«Команда выступала достойно. Несмотря на поражение 4:5 от соперника (речь о сумме двух матчей), который демонстрировал отличный футбол и заслужил победу, мы будем продолжать сражаться так же настойчиво. Я не думаю ни о чем другом, кроме как о том, чтобы завершить чемпионат на положительной ноте. Мы будем продолжать двигаться от матча к матчу, стремясь сократить расстояние до команд, опережающих нас, и занять свое заслуженное место.

Сегодня в первом тайме мы выступили не наилучшим образом, но соперник не наказал нас за это. Это позволило нам сохранить уверенность и выйти на второй тайм с необходимым настроем. Мы были близки к успеху. Мне нравится, как играет «Барселона». Я уже говорил об этом», — приводит слова Симеоне Marca.

Таким образом, «Барселона» по сумме двух матчей (5:4) вышла в финал турнира. «Матрасники» покинули соревнования. В финальном матче Кубка Испании каталонцы встретятся с мадридским «Реалом».

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: