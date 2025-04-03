Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Кубка Испании после поражения от «Барселоны»

Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Кубка Испании после поражения от «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении своей команды в домашнем ответном матче полуфинала Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной». Матч завершился со счётом 0:1.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 27'    

«Команда выступала достойно. Несмотря на поражение 4:5 от соперника (речь о сумме двух матчей), который демонстрировал отличный футбол и заслужил победу, мы будем продолжать сражаться так же настойчиво. Я не думаю ни о чем другом, кроме как о том, чтобы завершить чемпионат на положительной ноте. Мы будем продолжать двигаться от матча к матчу, стремясь сократить расстояние до команд, опережающих нас, и занять свое заслуженное место.

Сегодня в первом тайме мы выступили не наилучшим образом, но соперник не наказал нас за это. Это позволило нам сохранить уверенность и выйти на второй тайм с необходимым настроем. Мы были близки к успеху. Мне нравится, как играет «Барселона». Я уже говорил об этом», — приводит слова Симеоне Marca.

Таким образом, «Барселона» по сумме двух матчей (5:4) вышла в финал турнира. «Матрасники» покинули соревнования. В финальном матче Кубка Испании каталонцы встретятся с мадридским «Реалом».

Материалы по теме
«Реал» Мадрид и «Барселона» сыграют в финале Кубка Испании — 2024/2025

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android