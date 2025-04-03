Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик высказался о победе «Барселоны» в матче с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

Флик высказался о победе «Барселоны» в матче с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе команды в полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико».

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 27'    

«Я очень счастлив. Горжусь командой. Мы проделали фантастическую работу в обеих половинах матча. По-разному в каждом тайме, но сыграли очень хорошо. Мы знаем, что в футболе всё меняется очень быстро. Сейчас мы очень рады за команду, мы сильно прогрессируем. Это ценно, но не стоит считать себя фаворитами».
Я смотрю только на следующий матч, и так каждую неделю. У нас по три дня на подготовку к каждому матчу, нужно восстановить игроков. Тренировки сейчас больше похожи на восстановительные занятия», — приводит слова Флика Marca.

В финале турнира «Барселона» встретится с «Реалом».

Материалы по теме
«Барса» прорвалась в финал к «Реалу»! А «Атлетико» запорол сезон за три недели
«Барса» прорвалась в финал к «Реалу»! А «Атлетико» запорол сезон за три недели
Календарь Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android