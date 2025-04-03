Флик высказался о победе «Барселоны» в матче с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе команды в полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико».

«Я очень счастлив. Горжусь командой. Мы проделали фантастическую работу в обеих половинах матча. По-разному в каждом тайме, но сыграли очень хорошо. Мы знаем, что в футболе всё меняется очень быстро. Сейчас мы очень рады за команду, мы сильно прогрессируем. Это ценно, но не стоит считать себя фаворитами».

Я смотрю только на следующий матч, и так каждую неделю. У нас по три дня на подготовку к каждому матчу, нужно восстановить игроков. Тренировки сейчас больше похожи на восстановительные занятия», — приводит слова Флика Marca.

В финале турнира «Барселона» встретится с «Реалом».