Радимов отреагировал на выход «Барселоны» в финал Кубка Испании
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов о выходе «Барселоны» в финал Кубка Испании сезона-2024/2025 после победы в выездном матче с мадридским «Атлетико» со счётом 1:0.
Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 27'
«Барселона» учла уроки матчей против «Атлетико», где они вели, а затем упускали преимущество. Здесь они сыграли на результат. При счёте 1:0 они действовали очень чётко и строго сзади», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, по итогам двух матчей «Барселона» была сильнее «Атлетико». Общий счёт противостояния — 5:4. В решающем матче каталонцы встретятся с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт 26 апреля.
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