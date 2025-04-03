Александр Мостовой ответил, готов ли пойти работать в штаб Шалимова в «Факеле»

Экс-игрок сборной России и СССР Александр Мостовой опубликовал пост в своём телеграм-канале, где положительно оценил возможность пойти работать в штаб нового главного тренера «Факела» Игоря Шалимова в случае приглашения.
«Готов ли я пойти в штаб Шалимова, если позовёт? За деньги — да», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.
56-летний Шалимов ранее возглавлял такие команды, как «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал». «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча.
Ранее стало известно, что Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
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