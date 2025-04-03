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Мостовой — о тренерстве: я бы написал Гвардиоле с удовольствием

Мостовой — о тренерстве: я бы написал Гвардиоле с удовольствием
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Российский и советский экс-футболист Александр Мостовой высказался о возможной работе в тренерстве, упомянув испанского тренера Хосепа Гвардиолу, который на данный момент возглавляет «Манчестер Сити».

«Готов работать с Гвардиолой. Я же главным тренером не могу быть, у нас лицензия не для главного. У нас в штат если только. Я бы написал Гвардиоле с удовольствием. Возьмите меня 15-м на скамейке, я не помешаю», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, недавно Мостовой получил тренерскую лицензию от УЕФА. Ранее он проходил стажировку в московском «Динамо». Во время профессиональной карьеры футболиста Мостовой выступал за такие команды, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».

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