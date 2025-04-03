Конате — об игре с ван Дейком: люди думают, что на поле только он, но я тоже играю

Французский центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался об игре с другим защитником команды — Вирджилом ван Дейком.

«Что касается Вирджила, мы знаем, насколько он хорош, насколько он особенный и что он делал на протяжении многих лет. Я кое-чему у него научился. Он дал мне много советов, когда я пришёл в клуб. Как я уже говорил, однажды я стану лучше него, поэтому я каждый день усердно работаю, чтобы достичь этого.

Это безумие, сколько наград «Игрок матча» я мог бы получить в этом сезоне. Очень хорошо играть с Вирджилом, потому что он очень хороший игрок, но иногда люди, которые смотрят игру, думают, что играет только Вирджил. Нет, я тоже играю. У меня тоже была отличная игра, но видят только его, потому что это Вирджил. Я не завидую, но посмотрите игру, и она скажет вам правду», — приводит слова Конате Sky Sports.

Напомним, по итогам 30 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.