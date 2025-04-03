Радимов назвал фаворита в финале Кубка Испании, где «Реал» сыграет с «Барселоной»

Известный российский экс-полузащитник, а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов рассказал, что считает каталонскую «Барселону» фаворитом в матче финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». В полуфинале сине-гранатовые обыграли мадридский «Атлетико» с минимальным счётом 1:0.

«Интересно, что матч пройдёт в Севилье на Олимпийском стадионе. Болельщикам придётся ехать из Барселоны и Мадрида. Половина стадиона будет в белом, другая половина — сине‑гранатовая. «Барселона», в моём понимании, сейчас лучшая команда Европы. Она уже два раза била «Реал» с общим результатом 9:2. «Барселона» за этот месяц может только добавить. Им подходит стиль «Реала» — с нападающими, которые не возвращаются в оборону. Их легче вскрывать, чем, например, «Атлетико», где десять человек обороняются», — заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ.