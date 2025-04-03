«Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл ФК «Лос-Анджелес» первый матч 1/4 финала ЛЧ

В ночь со 2 на 3 апреля на стадионе «БМО» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ между ФК «Лос-Анджелес» и «Интер Майами». Хозяева поля выиграли встречу со счётом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте игры забил нападающий калифорнийцев Натан Ордас.

В составе гостей полный матч провели аргентинский нападающий Лионель Месси, уругвайский форвард Луис Суарес, испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс и его соотечественник, левый защитник Жорди Альба. Бускетс отметился в протоколе жёлтой карточкой на 71-й минуте.

Ответный матч 1/4 финала ЛЧ КОНКАКАФ между «Интер Майами» и ФК «Лос-Анджелес» пройдёт во Флориде в ночь с 9 на 10 апреля мск.

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