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Мор: все хотели увидеть «эль класико» в финале Кубка Испании. Лучше не придумаешь!

Мор: все хотели увидеть «эль класико» в финале Кубка Испании. Лучше не придумаешь!
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что все хотели увидеть в финале Кубка Испании противостояние «Барселоны» и мадридского «Реала», поэтому лучшей развязки турнира быть и не могло. Вчера, 2 апреля, в ответном матче 1/2 финала турнира «Барселона» обыграла «Атлетико» — 1:0.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 27'    

«Все хотели увидеть «эль класико» в финале Кубка Испании. Лучше просто не придумаешь! По игре «Барселона» была очень хороша, «Атлетико» вышел играть от обороны. И даже в таком случае позволял «Барсе» создавать моменты. Это говорит о том, что играть с ними сейчас очень тяжело», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в финале Кубка Испании сыграют «Реал» и «Барселона». Это будет лишь восьмой раз, когда команды встречаются друг с другом в финальном матче Кубка страны. Ранее после «эль класико» четыре раза трофей брал мадридский клуб, трижды сильнее были сине-гранатовые. Отметим, что только финал «Барселона» — «Атлетик», который проходил девять раз, был более частым в рамках главного матча Кубка Испании, чем игра между «блауграной» и «сливочными».

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