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Арне Слот — о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном»: это было тяжёлое сражение

Арне Слот — о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном»: это было тяжёлое сражение
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Жота – 57'    

«Сражение было тяжёлым, это точно, но в этом нет ничего удивительного. «Эвертон» не проигрывал девять матчей подряд, почти не пропускал, не давал соперникам шанса отличиться благодаря игрокам обороны. С ними трудно играть. «Эвертон» хорошо действует в защите и не забывает про контратаки. Каждый раз, когда футболисты «ирисок» оказывались возле нашей штрафной, нам было крайне и крайне сложно», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 73 очка за 30 матчей. «Эвертон» заработал 34 очка после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке. На втором месте находится лондонский «Арсенал», у которого 61 очко за 30 игр.

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