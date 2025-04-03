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В РФС не исключили возможность допуска России на ЧМ-2026 без отбора

В РФС не исключили возможность допуска России на ЧМ-2026 без отбора
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в теории допуск России на чемпионат мира — 2026 без отбора возможен. В то же время он призвал дождаться развития ситуацию и не делать преждевременных выводов.

— Появлялись разговоры о возможности получения уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира-2026. Было ли обсуждение этого вопроса с представителями ФИФА?
— Был вопрос — теоретически возможно это? И в теории возможно все. Давайте дождемся развития ситуации. Я член комитета УЕФА по проведению соревнований национальных сборных, там много что обсуждали, разные варианты. Пока это просто обсуждение, — приводит слова Митрофанова «Спорт-экспресс».

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