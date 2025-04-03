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Владислав Радимов: «Атлетико» сейчас переживает не лучший период

Владислав Радимов: «Атлетико» сейчас переживает не лучший период
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Бывший российский футболист Владислав Радимов считает, что мадридский «Атлетико» сейчас переживает не лучшие времена. В матче 1/2 финала Кубка Испании, который состоялся накануне, «матрасники» проиграли «Барселоне».

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 27'    

«Атлетико» переживает не лучший период. Они не выдержали того напряжения, когда боролись за первое место, в Лиге чемпионов и в Кубке. Главным ударом для них стало поражение от «Реала» в серии пенальти в Лиге чемпионов. Кубковый матч с «Барселоной» был интересным. Каталонцы учли ошибки прошлого и в концовках не допустили просчётов. Они наступили на горло собственной песне и довели дело до победы. Думаю, что этим «Барселона» отличалась от себя самой в предыдущих матчах с «Атлетико», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в финале Кубка Испании сыграют «Реал» и «Барселона». Это будет лишь восьмой раз, когда команды встречаются друг с другом в финальном матче Кубка страны. Ранее после «эль класико» четыре раза трофей брал мадридский клуб, трижды сильнее были сине-гранатовые. Отметим, что только финал «Барселона» — «Атлетик», который проходил девять раз, был более частым в рамках главного матча Кубка Испании, чем игра между «блауграной» и «сливочными».

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