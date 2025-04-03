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Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, хотя мог играть за Словению

Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, хотя мог играть за Словению
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Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров объяснил своё решение выступать за сборную России. Футболист родился в Словении, поэтому имел возможность выбрать и словенское спортивное гражданство.

— Ты родился в Словении, но не очень долго там жил. Что помнишь об этой стране?
— Помню дом, в котором жил, помню, что пошёл на футбол, первый гол на тренировке. Язык я знал, но всё уже забыл. Но все говорят, что если я вновь попаду в среду, где все разговаривают, то быстро вспомню, поэтому у меня в планах начать вновь изучать язык, чтобы не забыть.

— Ты кем себя ощущаешь? Где твоё сердце?
— Если в футболе, то вопрос к сборным. Я выбрал Россию потому, что хочется играть сердцем, хочется играть за родину, за родителей, — сказал Кокшаров в эфире телеканала «Матч Премьер».

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