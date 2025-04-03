Черников: «Краснодар» регулярно недооценивают и не считают претендентом на чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников считает, что общественность не воспринимает всерьёз чёрно-зелёных и их шансы на победу в Российской Премьер-Лиге.

— Где бы «Краснодар» ни участвовал, его регулярно недооценивают и не считают претендентом на чемпионство — если судить по комментариям. Много людей, которые в нас не верят.

— Как сам думаешь, почему? Разве «Краснодар» не доказал, что к клубу пора относиться серьёзно?

— Возможно, сейчас не верят, потому что зимой у нас не было приобретений, а несколько футболистов ушли. Стараемся не обращать на это внимания. Цыплят по осени считают, — приводит слова Черникова Sport24.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».