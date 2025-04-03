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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич положительно оценил работу судей в России

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич положительно оценил работу судей в России
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Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что российские футбольные арбитры на высоком уровне обслуживают матчи чемпионата и Кубка страны.

«Работа судей в России на очень хорошем уровне. Даже нечего говорить. Очень хорошая работа», — приводит слова Пьянича ТАСС.

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По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). ЦСКА — пятый (41). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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