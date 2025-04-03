Агент Уткина высказался о будущем игрока после аренды в «Ахмате»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, высказался о будущем игрока после аренды в грозненском клубе.

«Конечно, Уткин возвращается в «Ростов» из «Ахмата» — у него заканчивается аренда. «Ростов» на него рассчитывает. Возможная дальнейшая аренда Уткина на сегодняшний день не обсуждается», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Права на Даниила Уткина принадлежат футбольному клубу «Ростов». В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть результативных передач.