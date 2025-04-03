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Гвардиола похвалил Грилиша, чей гол помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер»

Гвардиола похвалил Грилиша, чей гол помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника своей команды Джека Грилиша после игры 30-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:0). Грилиш забил в этой встрече гол.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Грилиш – 2'     2:0 Мармуш – 29'    

«Джек забил один гол и мог забивать ещё. Ему нравится играть в центре, он любит свободу. Конечно, я рад за него. Я знаю, что любому футболисту трудно, когда он играет не так много. В последней игре Кубка Англии Грилиш сыграл очень хорошо, не хуже, чем сегодня», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

На данный момент «Манчестер Сити» имеет в своём активе 51 очко. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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