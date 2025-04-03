Гвардиола похвалил Грилиша, чей гол помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника своей команды Джека Грилиша после игры 30-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:0). Грилиш забил в этой встрече гол.

«Джек забил один гол и мог забивать ещё. Ему нравится играть в центре, он любит свободу. Конечно, я рад за него. Я знаю, что любому футболисту трудно, когда он играет не так много. В последней игре Кубка Англии Грилиш сыграл очень хорошо, не хуже, чем сегодня», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

На данный момент «Манчестер Сити» имеет в своём активе 51 очко. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.