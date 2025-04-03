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Экс-игрок «Ростова» Кульчий: после ухода Карпина у команды появилось больше агрессии

Экс-игрок «Ростова» Кульчий: после ухода Карпина у команды появилось больше агрессии
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Бывший белорусский полузащитник «Ростова» Александр Кульчий высказался об игре южного клуба после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

«Матч будет интересным. Обе команды демонстрируют качественный и агрессивный футбол в атаке и обороне. Результат предугадать трудно, но ждём много голов. Мне очень нравится, как играет «Ростов». Тот вектор, который задал Карпин, остаётся в команде. Схема игры не поменялась, но появилось больше агрессии после его ухода», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и сборной.

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