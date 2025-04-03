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Президент ФИФА Инфантино выразил надежду на возвращение России к международным турнирам

Президент ФИФА Инфантино выразил надежду на возвращение России к международным турнирам
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на то, что российские команды скоро вернутся к международным соревнованиям.

«Наш мир разделён, мы должны использовать каждую возможность объединять людей. Идут переговоры насчёт мира на Украине. Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что всё разрешилось», — сказал Инфантино на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде.

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Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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