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Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА, пропустив вперёд Польшу и Панаму

Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА, пропустив вперёд Польшу и Панаму
Валерий Карпин
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Сборная России переместилась с 34-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россиян обошли команды Польши (34-е место) и Панамы (33-е место).

Сейчас на счету сборной России 1516 очков, у Панамы и Польши — 1517. Топ-10 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина — 1886,16;
2. Испания — 1854,64;
3. Франция — 1852,71;
4. Англия — 1819,2;
5. Бразилия — 1776,03;
6. Нидерланды — 1752,44;
7. Португалия — 1750,08;
8. Бельгия — 1735,75;
9. Италия — 1718,31;
10. Германия — 1716,98.

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Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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