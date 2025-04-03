Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА, пропустив вперёд Польшу и Панаму

Сборная России переместилась с 34-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россиян обошли команды Польши (34-е место) и Панамы (33-е место).

Сейчас на счету сборной России 1516 очков, у Панамы и Польши — 1517. Топ-10 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина — 1886,16;

2. Испания — 1854,64;

3. Франция — 1852,71;

4. Англия — 1819,2;

5. Бразилия — 1776,03;

6. Нидерланды — 1752,44;

7. Португалия — 1750,08;

8. Бельгия — 1735,75;

9. Италия — 1718,31;

10. Германия — 1716,98.

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Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.