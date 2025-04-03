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«Крылья Советов» рассмотрят вариант выкупа Зиньковского у «Спартака»

«Крылья Советов» рассмотрят вариант выкупа Зиньковского у «Спартака»
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян ответил на вопрос, планирует ли самарский клуб выкупать хавбека Антона Зиньковского у «Спартака». Сейчас игрок выступает за «Крылья» на правах аренды. По словам функционера, клуб намерен рассмотреть вариант полноценного выкупа Зиньковского.

«Зиньковский для нас, для Самары футболист не посторонний, болельщики его любят. Мы все ждём, когда он сможет максимально расправить крылья и начать приносить пользу команде.

Хотим ли мы выкупить Зиньковского? Конечно, мы будем эту возможность рассматривать. Есть несколько аспектов для принятия таких решений. Переговоры с футболистами и тренерами — это всегда двустороннее движение. Поэтому мы точно будем заинтересованы в сохранении тех ребят, которые будут заинтересованы играть в амбициозном клубе РПЛ, выкладываться на поле и достигать тех целей, которые мы ставим», — приводит слова Тер‑Абрамяна «Матч ТВ».

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