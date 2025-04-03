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Слот — о фоле Тарковски на Мак Аллистере: все понимают, что должен был сделать арбитр

Слот — о фоле Тарковски на Мак Аллистере: все понимают, что должен был сделать арбитр
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о фоле игрока «Эвертона» (1:0) Джеймса Тарковски на полузащитнике «красных» Алексисе Мак Аллистере в матче 30-го тура АПЛ. Тарковски жёстко сыграл против аргентинца, ударив того в ногу шипами.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Жота – 57'    

«Позвольте мне сначала сказать, что я не очень хочу комментировать эту ситуацию. Многие люди уже высказались по этому поводу, даже те, кому «Ливерпуль» не очень нравится, и все они были предельно ясны в своих суждениях о том, каким должно было быть решение арбитра. Мне не нужно ничего комментировать. Был ли я удивлён? Нет», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 73 очка за 30 матчей. «Эвертон» заработал 34 очка после аналогичного количества игр и располагается на 15-й строчке. На втором месте находится лондонский «Арсенал», у которого 61 очко за 30 игр.

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