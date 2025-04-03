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Часть фанатов «Спартака» выступила против возвращения на матчи Кубка России

Часть фанатов «Спартака» выступила против возвращения на матчи Кубка России
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Часть фанатов московского «Спартака» выступает против частичной отмены бойкота. Ранее движение «Фратрия» объявило о том, что возвращается на матчи Кубка России. Однако теперь появилось совместное заявление 26 фанатских коллективов (как крупных, так и мелких) о том, что они не намерены прекращать бойкотировать матчи.

«Путь борьбы никогда не был простым и лёгким. Протестуя против введения Fan ID в 2022 году, мы понимали все тяжести и трудности, с которыми нам придётся столкнуться, и приняли его общим решением всех ОФ и ультрас коллективов.

Во имя общих целей мы пожертвовали частью своей жизни — посещением официальных матчей основного состава футбольного «Спартака», на что годами тратили свои силы, здоровье и энергию. Спустя три года мы с сожалением видим, что не все разделяют наш взгляд на дальнейшую борьбу и объявляют о возвращении на матчи Кубка России.

На данный момент мы не видим предпосылок для смягчения нашей позиции по данному вопросу: мы по-прежнему крепки и верны своим идеям. Поэтому остаёмся непоколебимыми в своём решении о бойкотировании матчей и призываем всех посещать альтернативные мероприятия, где представлены команды общества «Спартак»: «Спартак-2», ЖФК «Спартак», молодёжный состав «Спартака», ХК «Спартак» и РК «Спартак», — сказано в заявлении на сайте Fanat1k.

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