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Ханс Флик оценил возможность «Барселоны» выиграть требл по итогам этого сезона

Ханс Флик оценил возможность «Барселоны» выиграть требл по итогам этого сезона
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможности выиграть три титула — чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов — по итогам нынешнего сезона.

«Мы можем мечтать, но должны сосредоточиться на том, чего хотим. Мы вернёмся домой, поспим, а затем приступим к тренировкам и восстановлению. Следующий соперник – «Бетис». Грядущие несколько недель будут непростыми, но у нас фантастическая команда. Клуб и болельщики могут гордиться командой», — приводит слова Флика испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, в финале Кубка Испании сыграют «Реал» и «Барселона». Это будет лишь восьмой раз, когда команды встречаются друг с другом в финальном матче Кубка страны. Ранее после «эль класико» четыре раза трофей брал мадридский клуб, трижды сильнее были сине-гранатовые. Отметим, что только финал «Барселона» — «Атлетик», который проходил девять раз, был более частым в рамках главного матча Кубка Испании, чем игра между «блауграной» и «сливочными».

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