Валерий Газзаев: важно, чтобы все тренеры доверяли нашим молодым игрокам

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре молодых футболистов армейцев, а также оценил стратегию работы клуба с молодёжью.

«Безусловно, Кисляк и Глебов – два талантливых футболиста. Особенно в условиях изоляции очень важно давать молодым игрокам расти. Через год или два Кисляк и Глебов могут стать железными игроками стартового состава. Чем больше тренер будет им доверять и давать игровую практику, тем раньше они выйдут на новый уровень. Важно, чтобы все тренеры доверяли нашим молодым игрокам и терпели, пока они находятся в процессе становления», – приводит слова Газзаева Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».